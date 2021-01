Simpsons sagten Harris als Vize-Präsidentin voraus

Und es ist wieder passiert, dieses Mal haben die Autoren der Simpsons im Jahr 2000 die Vizepräsidentschaft von Kamala Harris vorhergesagt.

In der Episode "Bart To The Future", die im Jahr 2000 ausgestrahlt wurde, wird Lisa die erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten, es ist also nicht ganz dasselbe, aber immerhin. Ein Aspekt, der die bizarre Theorie unterstützt, sind jedoch die Outfits, die sowohl Lisa als auch Frau Harris tragen - eine lila Jacke, eine Halskette und Ohrringe.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it ???? pic.twitter.com/82yTgsu09o — the barefoot bandit (@Darth_Tsunami) January 20, 2021

Ein anderer Internet User scherzte: "@KamalaHarris hey, congrats! BTW, hast du heute an Lisa Simpson gedacht? Oder ist das nur ein Zufall?"

Eine Sache, die Die Simpsons jedoch mit Sicherheit vorhergesagt haben, war, dass Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. In derselben Folge witzelt Präsidentin Lisa: "Wir haben von Präsident Trump eine ziemliche Haushaltskrise geerbt."

Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter sagte einer der Autoren der Serie, Dan Greaney, dass dies als Warnung gedacht war.

Er sagte der Publikation: "Es war eine Warnung an Amerika. Das schien einfach der logische letzte Halt zu sein, bevor man den Boden erreicht."

Matt Groening sagte dem "Guardian": „Wir haben schon im Jahr 2000 vorhergesagt, dass er Präsident werden würde -, aber Trump war natürlich der absurdeste Platzhalter, den wir uns damals ausdenken konnten, und das stimmt immer noch. Es ist jenseits von Satire."