So löst McDonald's den Streit um das letzte Chicken-Nugget

Vor 40 Jahren hat McDonald's die Chicken Nuggets in sein Angebot aufgenommen. Zum Jubiläum hat sich der Fast-Food-Riese eine besondere Aktion einfallen lassen.

Seit McDonald's vor 40 Jahren Chicken Nuggets in sein Sortiment genommen hat, gibt es die Frage: Wer bekommt das letzte Nugget am Tisch? Denn: Die McNuggets werden in 4er-, 6er-, 9er- oder 20-er-Packungen angeboten – das bedeutet, dass sie sich oft nicht passend an die Anzahl der Personen am Tisch verteilen lassen.

Da Mitarbeiter immer wieder bemerkten, dass Gäste um das letzte McNugget feilschten, will der Fast-Food-Riese nun den Streit um das letzte Chicken Nugget mit einer besonderen Aktion lösen. Ab 5. Dezember sind McNuggets in Schweizer Filialen einzeln erhältlich.

Das sogenannte "Chicken McNugget of Love" soll garantieren, dass jeder am Tisch die gleiche Anzahl bekommt. Einzeln ist es aber deutlich teurer als bei größeren Boxen. Nur bei der 4er-Box ist der Preis gleich.

Ist die Aktion ein Erfolg, wird sich zeigen, ob die Aktion zum 40. Jubiläum der Chicken McNuggets, auch Filialen in anderen Ländern folgen und den Leckerbissen einzeln anbieten werden.