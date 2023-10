So spottet das Netz über Putins neuen Tisch

Bereits in der Vergangenheit sorgte Putins sechs Meter langer, weissgoldener, ovaler Tisch für Aufregung. Nun hat sich der russische Präsident einen neuen Tisch zugelegt, der nicht minder skurril wirkt.

Am Mittwoch traf Putin im Kreml 13 religiöse Führer verschiedener Glaubensrichtungen. Während die Geistlichen auf einer Seite des Tisches nebeneinander kauern mussten, hat der Kreml-Chef die andere Hälfte für sich allein.

Im Netz wird jedenfalls bereits über den neuen Tisch gespottet. „Es ist, als hätte er so heftig gefurzt, dass alle anderen so weit wie möglich vom Tisch entfernt saßen“, schreibt etwa ein User auf Twitter. Ein anderer meint: „Es sollte in der Mitte einen Miniteich und ein Krokodil geben.“ Zudem wurden auch bereits zahlreiche Memes gepostet.

Putin has turned the tables. Now it is at an even greater distance and looks like a swimming pool. Apparently, the original was used to repair the Crimean bridge. However, the new table has already become a meme on the Internet ???? pic.twitter.com/5k8BGHF3IJ