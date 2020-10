Sohn darf Mutter bei Begräbnis des Vaters nicht trösten

Als ein Sohn seine Mutter bei der Beerdigung trösten wollte, schritt ein Mitarbeiter sofort ein.

Dieses Video sorgt in Großbritannien derzeit für Wut und Empörung. Craig Bicknell aus Milton Keynes wollte beim Begräbnis seines Vaters seine trauernde Mutter trösten. Dafür bewegte er seinen Stuhl nach vorne – wird dabei aber von einem Mitarbeiter des Krematoriums gehindert. Craig habe dabei nämlich gegen eine Corona-Regel verstoßen.

Der Mitarbeiter unterbrach den Gottesdienst, winkte wild mit den Armen und rief den Trauernden zu, die „die Stühle sofort zurück zu bewegen".

© Screenshot

Auf Facebook macht der Engländer seinem Ärger Luft. „Ich und mein Bruder sind absolut gebrochen. Wir konnten unsere Mutter seit zwei Wochen nicht mehr verlassen. Ich darf in einem Restaurant sitzen, ich kann in einer Kneipe sitzen, ich kann in ihrem Haus wohnen, ich kann mit 6 in einer Limousine zum Krematorium fahren. Aber das darf ich nicht?"

"Ich möchte meine Mutter bei der Beerdigung meines Vaters trösten, und dieser Idiot fliegt aggressiv vor allen Rufen heraus und ruft 'Stop the Service' und lässt uns trennen. Es hat meine Tochter erschreckt und alle im Raum schockiert."

Das schockierende Video geht derzeit im Internet viral. Viele User zeigen sich empört über das Vorgehen.