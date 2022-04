Sonnensturm trifft am Donnerstag auf die Erde

Der Sonnensturm wird am Donnerstag auf das elektromagnetische Feld der Erde treffen.

Der eigentlich tote Sonnenfleck Sonnenfleck AR2987 ist am Montag explodiert und schickt nun einen geomagnetischen Sturm Richtung Erde. Die US-Wetterbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) geht davon aus, dass der Sonnensturm unseren Planeten am Donnerstag trifft.

Ein Satellit der NASA hat die Explosion aufgenommen

Experten stufen den Sturm als Kategorie G2 ein. Es sind daher keine Probleme für Stromnetze oder Satelliten zu erwarten. Dafür werden Polarlichter bis zum 55 Breitengrad (etwa in Kopenhagen oder Edinburgh) zu sehen sein

Als Sonnensturm oder auch magnetischen Sturm bezeichnet man eine Störung der Magnetosphäre der Erde. Die bekannteste Auswirkung ist dabei das Auftreten von Polarlichtern auch in gemäßigten Zonen wie zum Beispiel Mitteleuropa. In elektrischen Stromnetzen können die ausgelösten geomagnetisch induzierten Ströme aber auch zu unmittelbaren Schäden an Leistungstransformatoren führen.