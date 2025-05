Spaziergängerin kämpft nach Bären-Attacke um ihr Leben

In Slowenien ist am Dienstag eine Frau bei einem Bärenangriff lebensgefährlich verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich am Abend an einem Waldrand in der Gemeinde Škofljica, etwa zehn Kilometer südöstlich der Hauptstadt Ljubljana. Der Bär zog sich nach der Attacke in den Wald zurück, wie slowenische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Die Frau wurde in das Unispital nach Ljubljana gebracht, wo sie laut Medienberichten um ihr Leben kämpft. Die Tageszeitung "Dnevnik" berichtete am Mittwoch, dass die Frau mit ihrem Hund im Wald spazieren war. Die Polizei machte keine weiteren Angaben zu dem Angriff. Den Bewohnern der weiteren Umgebung von Škofljica wurde geraten, Spaziergänge im Wald zu meiden bzw. äußerst vorsichtig zu sein.

Bärenangriffe nicht häufig

Bärenattacken sind in Slowenien nicht häufig: Im Durchschnitt gibt es zwei Vorfälle pro Jahr. In der Umgebung von Škofljica kam es bereits in der Vergangenheit zu Angriffen. So wurde dort im Jahr 2023 ein Mann beim Spaziergang im Wald von einem Bären leicht verletzt. Im selben Gebiet hatte laut früheren Medienberichten im Jahr 2019 eine Bärin mit zwei Jungtieren gleich zwei Mal angegriffen.

Diskussion um Abschussquote

Der Vorfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, in dem in der slowenischen Öffentlichkeit erneut über die Braunbärenpopulation diskutiert wird. Das Ministerium für Naturressourcen hatte vergangene Woche den Abschuss von 206 Tieren bis Juli 2026 genehmigt, um die steigende Population zu kontrollieren und Konflikte zwischen Mensch und Bär zu vermeiden.

Dies löste Proteste von Naturschützern aus, die eine sofortige Einstellung des geplanten Abschusses verlangen. Die Umwelt-NGO Alpe Adria Green (AAG) kritisierte, dass die Quote einem Fünftel bis einem Drittel der gesamten Bärenpopulation entspricht, berichtete die Nachrichtenagentur STA. Laut der Tageszeitung Delo kündigte die NGO eine Berufung gegen die Abschussgenehmigung an.

Das jüngste genetische Monitoring hat ergeben, dass Ende 2023 in Slowenien zwischen 695 und 797 Braunbären lebten. Für dieses Frühjahr wird die Population auf 954 geschätzt. Der Großteil der Tiere lebt im Süden des Landes.