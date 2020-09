Sprengstoff-Alarm um Luxusschuhe am Münchner Flughafen

Eingebaute Metallstützen sorgten beim Scannen für Aufruhr.

Ein Bestandteil von Damenluxusschuhen ist am Münchner Flughafen für Sprengstoff gehalten worden. In den Schuhen im Wert von knapp 2.000 Euro seien Metallstützen eingebaut gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beim Scannen des Pakets am Dienstagabend wurden diese allerdings für einen möglichen Sprengsatz gehalten.

Der entsprechende Frachtbereich des Flughafens wurde geräumt und abgesperrt. Spezialisten der deutschen Bundespolizei, die zum Entschärfen angerückt waren, konnten schließlich Entwarnung geben.