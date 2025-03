Star-Anwälte sterben bei Flugzeugabsturz

Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs in La Punt in der Schweiz sind am Montagabend drei Menschen gestorben.

Das Flugzeug war vom Flugplatz Samedan aus auf dem Rückweg nach Dänemark. Das einmotorige Propellerflugzeugs des Typs EA-400 sei um 17.20 Uhr auf dem Flugplatz Samedan mit dem Ziel Roskilde in Dänemark gestartet, teilte die Bündner Kantonspolizei am Dienstagvormittag mit. Zwei Minuten später stürzte das Flugzeug am nördlichen Dorfrand von La Punt Chamues-ch in bewohntem Gebiet ab und brannte vollständig aus. Alle Flugzeuginsassen starben. Die Ursache des Absturzes wird nun durch die Bundesanwaltschaft in Koordination mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST), der Staatsanwaltschaft Graubünden, der Bundeskriminalpolizei und der Kantonspolizei Graubünden untersucht. © Kantonspolizei Graubünden × Inzwischen ist klar: Bei den Opfern handelt es sich um Star-Anwälte aus Dänemark. © Kanzlei Horten × Die Kanzlei Horten bestätigte am Dienstagmorgen, dass die renommierte Partnerin Line Markert verunglückt ist. Ihr Lebensgefährte Andreas Christensen, ebenfalls ein Anwalt der Kanzlei, und ihr Sohn waren die einzigen Passagiere der Maschine.