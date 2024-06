Starker Schneefall: Bergsteiger hängen auf Zugspitze fest

Eine Gruppe Bergsteiger hängt bei starkem Schneefall unterhalb des Zugspitzengipfels fest.

Bäche und Flüsse im Tal treten aufgrund der großen Regenfälle über die Ufer. In höheren Lagen fällt der Niederschlag als Schnee. In der Nacht sank die Schneefallgrenze in Vorarlberg unter anderem auf bis zu 1500 Meter. Und auch auf der Zugspitze herrscht dichtes Schneetreiben.

Das hat wohl eine Gruppe Bergsteiger überrascht. Die 26 Männer hängen laut einem Bericht des Bayrischen Rundfunks mehrere hunderte Meter unterhalb der Spitze fest. Die Gruppe sei erschöpft und vermutlich nicht angemessen ausgerüstet. Die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen ist mit mehreren Gruppen ausgerückt, um die Bergsteiger zu suchen. Warum sie trotz der Wetterprognosen versucht hat, den Gipfel zu erklimmen, ist unklar.

60 Zentimeter Neuschnee

In den vergangenen Stunden fielen etwa 60 Zentimeter Neuschnee auf der Zugspitze. Die Schneemassen türmen sich teilweise auf bis zu zwei Meter bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und Sichtweiten von etwa 100 Metern. Der Schnee soll laut Medienberichten extrem schwer und kompakt sein. Radlader und Fräser verstopfen immer wieder bei dem Versuch, die Massen zu bändigen.