Starkes Erdbeben erschüttert Italien

Ein Erdbeben der Stärke 5,9 ist in der Nacht auf Dienstag vor der Küste der süditalienischen Region Kampanien gemeldet worden.

Nach Angaben des italienischen Instituts für Geologie und Vulkanologie (INGV) wurde das Beben um 00.03 Uhr registriert. Das Epizentrum lag im Meer vor der Küste in einer Tiefe von 414 Kilometern.

Damit lag das Beben deutlich tiefer als die meisten Erdbeben in Italien, die üblicherweise in der oberen Erdkruste entstehen. Über Schäden oder Verletzte wurde zunächst nichts bekannt, wie Medien berichteten.

Italien wird immer wieder von größeren Erdbeben erschüttert. Vor allem die Region Kampanien mit dem Vulkan Vesuv und dem Supervulkan im Gebiet der Campi Flegrei "(Phlegräische Felder") gilt als besonders bebengefährdet.