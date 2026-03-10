Messer-Angriff in Notaufnahme: Polizist schießt auf Angreifer

Schock-Szenen mitten in einer Klinik in Bayern: Ein Mann rastet in der Notaufnahme plötzlich aus, attackiert eine Polizistin mit Pfefferspray und Messer. Ihr Kollege reagiert sofort und schießt.

Der 35-jährige Mann war kurz nach Mitternacht in der Notaufnahme des Malteser Waldkrankenhauses in Erlangen erschienen. Dort erklärte er, er sei vergiftet worden.

Da der Mann laut Klinikpersonal verwirrt wirkte, alarmierte ein Arzt die Polizei. Wenig später traf eine Streife in der Notaufnahme ein, um die Situation zu klären.

Angriff mit Pfefferspray und Messer

Doch im Behandlungsraum eskalierte die Lage plötzlich. Der Mann wurde aggressiv und griff eine 32-jährige Polizistin mit Pfefferspray an.

Kurz darauf zog er ein Messer und wollte auf die Beamtin losgehen. In diesem Moment reagierte ihr 25-jähriger Kollege und gab einen Schuss ab. Die Kugel traf den Angreifer am Oberschenkel und setzte ihn außer Gefecht.

Notaufnahme kurzzeitig geschlossen

Der 35-Jährige wurde sofort medizinisch behandelt und operiert. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Auch die angegriffene Polizistin musste ambulant versorgt werden, ihr Kollege blieb unverletzt.

Während der Spurensicherung musste die Notaufnahme vorübergehend geschlossen werden. Gegen den Angreifer wurde Haftantrag wegen versuchten Totschlags gestellt. Gleichzeitig prüft das Landeskriminalamt den Schusswaffeneinsatz des Polizisten.