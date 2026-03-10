Alles zu oe24VIP
Fahndung Ischgl Schlägerei
© LPD Tirol

In Ischgl

Brutale Schlägerei unter Urlaubern: Angreifer und Komplize gesucht

10.03.26, 08:42
Das deutsche Opfer (37) wurde bei dem Angriff schwer verletzt. 

Tirol. Zu der wüsten Schlägerei zwischen zwei Urlaubergruppen vor einem Lokal in Ischgl kam es bereits Ende Jänner. Dabei kassierte ein Deutscher (37) einen Faustschlag gegen den Kopf. Das Opfer knallte daraufhin gegen eine Steintreppe und blieb schwer verletzt liegen.

Der unbekannte Täter konnte mit zwei Komplizen daraufhin unerkannt flüchten. Von dem Trio fehlt bisher jede Spur. Die Ermittler konnten Lichtbilder vom Täter und einem Begleiter sicherstellen. 

Der Hauptverdächtige soll rund 180 cm groß und schlank sein. Auffällig waren seine grünen Sneaker mit weißer Sohle. Mit der Veröffentlichung der Bilder hofft die Polizei nun auf weitere Hinweise unter der Telefonnummer 0591337142-100. 

Personsbeschreibung des Tatverdächtigen:

  • Männlich, ca. 180 cm, schlank, schwarze Haare, schwarzes Kurzarmshirt, später dunkelblaues Langarmshirt, blaue Jeans, grüne Sneaker mit weißer Sohle

Personsbeschreibung seines Begleiters:

  • Männlich, ca. 180 cm, schlank, schwarze Haare, kurzer Bart, braunes Kurzarmshirt, schwarze Hose, schwarze Sneaker

Personsbeschreibung des zweiten Begleiters:

Männlich, ca. 190 cm, schlank, braune Haare, mittellanger Bart, beiges Kurzarmshirt, schwarze Hose, braune Schuhe

