Strafmaß für Attentäter von Schriftsteller Rushdie wird verkündet

Haftstrafe von bis zu 32 Jahren für schwere Verletzung des Schriftstellers möglich

Ein Gericht in New York soll am Freitag (ab 15.30 Uhr MESZ) das Strafmaß für den Attentäter von Schriftsteller Salman Rushdie verkünden. Der im Februar des versuchten Mordes schuldig gesprochene Hadi Matar könnte eine Haftstrafe von bis zu 32 Jahren bekommen. Er hatte bei einer Lesung des weltbekannten indischstämmigen Autors im August 2022 mehr als ein Dutzend Mal auf Rushdie eingestochen.

Lesen Sie auch Attentäter von Star-Autor Rushdie schuldig gesprochen Zweieinhalb Jahre nach dem Attentat auf Schriftsteller Salman Rushdie hat eine Jury den Angreifer schuldig gesprochen.

Der Literat verarbeitete den Vorfall in seinem im April 2024 veröffentlichten Buch "Knife: Gedanken nach einem Mordversuch". Schon lange vorher hatte er um sein Leben fürchten müssen: 1989 hatte der iranische Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini wegen der Thematisierung des islamischen Propheten Mohammed in einer als blasphemisch angesehenen Weise im Roman "Die satanischen Verse" zur Ermordung des Autors aufgerufen.