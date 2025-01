Streit über US-Schuldengrenze zwingt zu Maßnahmen ab Dienstag

Laut Finanzministerin schwer zu sagen, wie lange Überbrückungsmaßnahmen reichen

Im Streit über die US-Schuldenobergrenze hat Finanzministerin Janet Yellen vor der Notwendigkeit "außergewöhnlicher Maßnahmen" ab Dienstag gewarnt - dem Tag nach der Amtseinführung von Präsident Donald Trump. Wie lange die Überbrückungsmaßnahmen reichen würden, sei schwer zu sagen, schrieb Yellen am Freitag in einem Brief an die Spitzen des Kongresses. Sie hatte Ende Dezember erklärt, die Grenze werde voraussichtlich zwischen dem 14. und 23. Jänner erreicht.

Im Rahmen einer Haushaltsvereinbarung hatte der Kongress 2023 die Schuldenobergrenze bis zum 1. Jänner 2025 ausgesetzt. Das Finanzministerium würde dank der Maßnahmen seine Rechnungen noch mehrere Monate lang bezahlen können. Ein Zahlungsausfall der USA hätte voraussichtlich schwerwiegende wirtschaftliche Folgen.

Die vom Kongress festgelegte Grenze bestimmt die Summe, die sich die Bundesregierung in den USA leihen darf. Da diese mehr Geld ausgibt, als sie einnimmt, müssen sich die Abgeordneten regelmäßig mit dem Thema befassen. Viele schrecken davor zurück, für mehr Schulden zu stimmen. Trump hatte den Kongress wiederholt gedrängt, die Schuldenobergrenze zu erhöhen oder ganz aufzuheben. Dass dies 2023 nicht getan worden sei, sei "eine der dümmsten politischen Entscheidungen seit Jahren", erklärte er bei einer Gelegenheit.