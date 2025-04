Strenge Hand am Ballermann: Mehr Polizei und neue Maßnahmen

Ab 17. April gelten neue Sicherheitsmaßnahmen am Ballermann, die für mehr Ordnung und Sicherheit in der Partyzone sorgen sollen - mit Drohnen, Kameraüberwachung und vermehrten Polizeikontrollen. Bei Regelverstößen muss man ab sofort mit saftigen Strafen rechnen.

Kurz vor Saisonbeginn am Ballermann greift der Bürgermeister von Mallorca, Jaime Martínez, mit einem neuen Sicherheitskonzept hart durch. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird ab 17. April die Polizei auf der beliebten Partymeile rund um die Uhr vor Ort sein. 120 zusätzliche Polizisten werden die Bereitschaftstruppe auf nun 270 Beamte aufstocken. Auch ein Soforteinsatzkommando soll im Notfall schnell reagieren können.

Die neuen Maßnahmen zielen vor allem auf die Bekämpfung des illegalen Straßenhandels, die Auflösung von Trinkgelagen im öffentlichen Raum und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Die Polizei wird in drei Schichten arbeiten und dabei verstärkt auf Fußpatrouillen, Motorradstreifen und berittene Einsatzkräfte setzen, um für Sicherheit zu sorgen.

Zusätzlich setzt man auf moderne Überwachungstechnik, darunter Drohnen und Videoüberwachung, die besonders an der Schinkenstraße und am Strand ausgebaut wird. Wer gegen die neuen Regeln verstößt, muss mit Strafen in Form von hohen Bußgeldern rechnen, insbesondere bei unzivilisiertem Verhalten im Zusammenhang mit Alkohol. Das Ziel der Maßnahmen sei laut Bürgermeister, das Wohlbefinden der Touristen zu sichern und das Image der Playa de Palma zu verbessern.