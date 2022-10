Der 21-Jährige lief nach dem Aussteigen in den noch laufenden Propeller.

Im US-Bundesstaat Georgia ereignete sich am Wochenende ein fürchterlicher Unfall. Wie die Polizei mitteilte, kam ein junger Student am Statesboro Bulloch County Airport auf tragische Weise ums Leben. Der 21-Jährige geriet nach dem Aussteigen in den noch laufenden Propeller und wurde dabei getötet.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend. Sani Aliyu (21) aus Atlanta war mit seiner Freundin mit einer einmotorigen Cessna zu einem Date nach Savannah geflogen, nach dem Rückflug kam es dann zum Unfall.

Der 21-Jährige stieg aus dem Flugzeug aus und ging zum vorderen Teil des Flugzeug. Dabei wurde er zweimal vom Propeller am Kopf getroffen worden. Der Student erlitt schwerste Verletzungen, an denen er wenig später erlag.