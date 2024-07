Sudanesischer Machthaber Al-Burhan überlebt Drohnenanschlag

Sudans De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan hat einen Drohnenangriff überlebt

Zwei Geschosse zielten auf eine Abschlussfeier der Militär-, Luft- und Marineschulen in Jubayt, etwa 85 Kilometer entfernt vom vorübergehenden Regierungssitz in der Küstenstadt Port Sudan, wie die sudanesische Armee am Mittwoch mitteilte. Fünf Menschen seien getötet und mehrere verletzt worden.

Angaben zu Burhans Anwesenheit oder Zustand machte die Armee nicht, veröffentlichte aber Bilder, auf denen der 64-jährige General in Tarnkleidung und Sonnenbrille Absolventen gratulierte. Auf einem Video, das in den Sozialen Medien verbreitet wurde und dessen Ortsmerkmale sich mit denen von Jubayt decken, sind Familienmitglieder zu sehen, die einen feierlichen Marsch junger Militärabsolventen filmen, während plötzlich ein näherkommendes Fluggeräusch und eine Explosion zu hören sind.

Ein weiteres Video, das aus dem Krankenhaus von Jubayt stammen soll, zeigt Burhan in der gleichen Kleidung wie auf den offiziellen Aufnahmen in offenbar guter Verfassung umringt von einer Menschenmenge.

Im Sudan tobt seit mehr als einem Jahr ein blutiger Konflikt zwischen Machthaber Burhan und der Armee sowie den Paramilitärs seines früheren Stellvertreters Mohammed Hamdan Daglo. Der Konflikt führte nach UNO-Angaben zur Flucht von fast zehn Millionen Menschen in dem Land am Horn von Afrika. Die Regierung und verbliebene Diplomaten haben die schwer umkämpfte Hauptstadt Khartum verlassen und arbeiten von Port Sudan aus, wo die Lage vergleichsweise stabil ist.