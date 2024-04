Südamerikanische Beauty-Queen nach Lippen-OP verstorben

Ein kleiner Knoten in der Lippe kostete der venezolanischen Schönheitskönigin Wilevis Brito (24) das Leben.

Es hätte ein gesundheitlicher Eingriff werden sollen, der rasch, unkompliziert und schmerzlos über die Bühne geht. Dafür wurde dem Model Wilevis Brito in ihrer Heimatstadt Caracas in einem Krankenhaus ein kleiner Knoten in der Lippe entfernt - mit unvorhersehbaren Folgen.

Probleme traten kurz nach OP auf

Nachdem die OP erst reibungslos verlaufen war, klagte die einstige Miss Venezuela zu Hause über arge Schmerzen. Kurze Zeit später kämpfte die 24-jährige Brito bereits um ihr Leben. Am 8. April verstarb sie schließlich an den Folgen des Eingriffs.

Todesumstände werden untersucht

Noch ist völlig unklar, was zum plötzlichen Tod der jungen Frau geführt hat. Die Polizei untersucht nun den Fall rund um den mutmaßlichen Routineeingriff und ist um Aufklärung bemüht.