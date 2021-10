Auch in der US-Comicszene wird der Aufruf nach Diversität laut. So tritt in der Aquaman Reihe bereits eine schwarzer, schwuler Held auf und auch Robin, Batmans Sidekick outete sich als bisexuell. Nun tritt Superman nach.

Jonathan „Jon“ Kent ist der Sohn von Clark Kent und Lois Lane. Der 17-Jährige hat die Superman-Rolle von seinem Vater übernommen.

Im neusten Superman Comic verliebt sich der 17-jährige in einen Journalisten und feiert damit sein Coming Out.

In der vorherigen Ausgabe der Comicbuchreihe "Superman: Son of Kal-El", hat sich der Nachwuchs-Superheld mit dem Reporter Jay Nakamura angefreundet. Im Nächten Heft, dass am 9. November erscheint, soll es nun den Ersten Kuss zwischen den beiden geben.

