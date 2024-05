Supermodel Kate Moss turtelt mit Enkel von Bob Marley

Kate Moss dürfte einen neuen Verehrer haben. Der Reggae-Star mit prominenten Wurzeln ist ein Jungspund und fast halb so alt ist wie das Supermodel.

Sie war mit dem Indie-Rocker Jamie Hince verheiratet und hatte eine lange Beziehung mit Babyshambles-Sänger Pete Doherty. Zuletzt war sie mit Graf Nikolai von Bismarck liiert. Am Wochenende wurde Supermodel Kate Moss (50) nun in der Türkei Händchen haltend mit Bob Marley's Enkel Skip (27) gesichtet.

Bühne gestürmt

Marley, der fast halb so alt ist wie Moss trat zuvor bei der Eröffnung des Kulturfestivals Med Bodrum im Macakizi-Hotel des türkischen Ferienortes auf, in dem das Model in der Vergangenheit gerne urlaubt. Bei seinem Auftritt konnte Moss ihre Begeisterung nicht halten und stürmte auf die Bühne. Securities mussten sie daraufhin von der Bühne begleiten. Der 27-jährige Enkel des verstorbenen Reggae-Superstars Bob Marley, schien sich von ihrem leidenschaftlichen Einsatz nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.

Slip, der 27-jährige Enkel des verstorbenen Reggae-Superstars Bob Marley. © Getty ×

Vielleicht hat Moss aber auch einfach Lust auf ein Duett mit Marley? Sie stand bereits regelmäßig mit den Babyshambles auf der Bühne, als sie Skandal-Sänger Doherty den Hof machte.