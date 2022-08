Syrische Staatsmedien melden israelischen Luftangriff

Die syrische Luftabwehr habe feindliche Ziele über der Küstenprovinz Tartus bekämpft, hieß es in den Berichten. Dort seien Explosionen zu hören gewesen.

Damaskus. Syrische Staatsmedien haben am Sonntag von einem Luftangriff Israels auf Ziele in Syrien berichtet. Die syrische Luftabwehr habe feindliche Ziele über der Küstenprovinz Tartus bekämpft, hieß es in den Berichten. Dort seien Explosionen zu hören gewesen.

In den sozialen Medien kursieren Videos, die den Angriff zeigen sollen.

Reports of Israeli Air Force strikes on Tartus, Syria. pic.twitter.com/wFT2qssVYQ — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 14, 2022

Die Luftverteidigungskräfte stünden "feindlichen Zielen" über Tartus und den Qalamoun-Bergen nahe der Grenze zum Libanon gegenüber, hieß es weiter. Der Angriff sei von israelischen Flugzeugen von libanesischem Gebiet aus ausgeführt worden. Von Seiten der israelischen Armee gab es vorerst keine Stellungnahme.