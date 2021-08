Matthew McConaughey verzichtet seit Jahrzehnten darauf, Julia Roberts hat andere Tipps.

Er war einst der "Sexiest Man Alive" und gilt noch immer als Hottie unter den Hollywood-Stars. Die Rede ist von Matthew McConaughey. Viele Frauen würden sich wünschen dem feschen Matt ganz nahe zu kommen - oder etwa doch nicht?

Kleine Stinker? Diese Stars verzichten auf Deo!

Denn in einem Interview verriet der 51-Jährige nun Details zu seinen Körperpflege-Ritualen. Er dusche zwar täglich und putze seine Zähne bis zu fünf Mal am Tag, doch Deo verwende er keines - seit 30 Jahren. Im Gespräch mit "SiriusXM" meinte McConaughey: "Die Frauen in meinem Leben, darunter auch meine Mutter, haben alle gesagt: 'Hey, dein natürlicher Duft riecht erstens wie ein Mann und zweitens nach dir." Auch Parfum oder Aftershave kommt ihm nicht auf die Haut.

Roberts: "Deo nicht mein Ding"

Eine Entscheidung, die auch schon Schauspielerin Cameron Diaz für sich getroffen hat. Sie sagte dem Magazin "E! News" in einem Gespräch: "Antitranspirant ist wirklich schlecht für uns. meide es einfach und rasiere deine Achselhaare, damit sie den Schweiß nicht festhalten." Auch Schauspiel-Kollege Bradley Cooper zieht die No-Deo-Methode vor. Er dusche lieber drei Mal am Tag laut eigener Aussage. Auch Julia Roberts verriet einst im Interview mit Oprah: "Es war einfach nie mein Ding, Deo zu benutzen!" Hollywood-Paar Ashton Kutcher und Mila Kunis sorgten jüngst für einen Aufschrei, als sie zugaben ihre Kinder nur dann zu duschen oder zu baden, wenn dieses "sichtbaren Schmutz" aufweisen würden.