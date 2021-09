Tabakhändler stiehlt 500.000-Euro-Rubbellos

Der Mann wurde europaweit gesucht, weil er einer Pensionistin ein Rubbellos im Wert von 500.000 Euro gestohlen hatte.

Rom. Ein Tabakhändler aus Neapel ist am Sonntag auf dem römischen Flughafen Fiumicino festgenommen worden, als er versuchte, die Kanarischen Inseln zu erreichen. Der Mann wurde europaweit gesucht, weil er einer Pensionistin ein Rubbellos im Wert von 500.000 Euro gestohlen hatte.

Nachdem die Frau festgestellt hatte, dass sie mit ihrem Rubbellos-Schein eine halbe Million Euro gewonnen hatte, kehrte sie zur Trafik in Neapel zurück, in der sie diesen gekauft hatte. Einer der Inhaber der Trafik kontrollierte das Los, stellte fest, dass es gültig war und händigte es einem Kollegen aus. Dieser ergriff mit dem Rubbellos und auf einem Roller die Flucht.

Ein europäischer Haftbefehl wurde erlassen. Der Mann konnte am Flughafen in Rom mit einem Ticket nach Fuerteventura in der Tasche aufgespürt werden. Den Rubbellos-Schein hatte er nicht bei sich. Der Mann wurde wegen Diebstahl angeklagt.