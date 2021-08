Taliban bereiten sich auf Regierungsbildung vor

In Afghanistan bereiten sich die Taliban auf eine Regierungsbildung vor. Ein Kabinett soll in den nächsten Tagen stehen.

Kabul (APA/Reuters) - Mit dem bevorstehenden Ende der US-Evakuierungen bereiten sich die radikal-islamischen Taliban auf den Aufbau einer Regierung in Afghanistan vor. In den nächsten Tagen wollten sie das vollständige Kabinett bekannt geben, sagte ein Taliban-Sprecher am Samstag.

Verurteilen U.S.-Angriffe

Die Vertreter von wichtigen Behörden wie dem Gesundheits- und Bildungsministerium sowie der Zentralbank seien bereits ernannt worden. Zudem gehe man davon aus, dass die Turbulenzen der Währung bald enden dürften.

Die Taliban verurteilten den US-Vergeltungsschlag gegen den IS als einen "klaren Angriff auf afghanisches Gebiet". Jedoch baten sie dem Sprecher zufolge die USA und andere westliche Länder, diplomatische Beziehungen auch nach dem Abzug ihrer Soldaten aufrechtzuerhalten.