Taliban blamieren sich mit "Superauto"

Das Superauto erinnert an einen „Bugatti“ – aber nur auf den ersten Blick.

Seit mehr als einem Jahr sind die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht. Die Islamisten preisen seither gerne ihre Errungenschaften, so wie jetzt mit einem neuen Superauto.

Der Wagen erinnert dabei auf den ersten Blick an ein Auto der Luxusmarke „Bugatti“, unter dem Gehäuse versteckt sich jedoch der Motor eines einfachen Toyota Corolla.

از موتری که انجنیر محمدرضا محمدی انرا طرح و دیزان نموده است دیدن نمودیم.

همچنان در ان نشست شرکت داشتیم که ازطرف تلویزیون ملی در باغ بابر برگزار شده بود.

از اداره تعلیمات مسلکی تشکری می نمایم که تحت چتر آنها به نخبه های کشور زمینه خدمات شایان فراهم شده است. pic.twitter.com/g4HtFo7lRs — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) January 10, 2023

Der „Mada 9“ ist aber dennoch der neue Stolz der Taliba und soll in diesem Jahr auch bei der Expo in Doha präsentiert werden.