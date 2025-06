Spar: 70 neue Despar-Tankstellenshops, rund um die Uhr geöffnet

Großer Ausbau bis 2028 geplant. Spar-Chef Hans K. Reisch verspricht Tankstellenshop mit "italienischem Lebensgefühl für den Alltag".

Die österreichische Supermarktkette Spar und der italienische Ölkonzern Eni bauen ihre Zusammenarbeit aus. Bis 2028 werde man circa 70 neue "Despar express"-Tankstellenshops in Österreich eröffnen, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag bei einer Präsentation in Wien mit. Ziel sei es, "ein größeres Angebot und bessere Einkaufsmöglichkeiten auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu bieten".

Tankstellen-Shop-Expansion in Österreich

Nach einer Testphase und den ersten "Despar express"-Tankstellenshops in Wien, Salzburg und Graz beginnen Enilive Austria und Spar nun mit dem Ausbau. Im Laufe des Juni eröffnen die nächsten drei Standorte in Ybbs, Wien und Steyr.

"Hochwertige Lebensmittel zu Supermarktpreisen"

"Die Shops bieten eine breite Auswahl an frischen Snacks und hochwertigen Lebensmitteln zu Supermarktpreisen; mit einem Stück italienischem Lebensgefühl für den Alltag", so Spar-Chef Hans K. Reisch gegenüber oe24. Zuletzt gab es in Österreich über 90 "Spar express"-Tankstellenshops, die von verschiedenen überregionalen und regionalen Tankstellenbetreibern geführt werden.

v.l.: SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch und Enilive Austria Geschäftsführer Marco Damonte freuen sich über die Erweiterung der Kooperation. Bis 2028 sollen ca. 70 neue DESPAR express-Standorte entstehen. © SPAR/wearegiving: ×

"Spar ist ein starker Partner, der in der Lage ist, nicht nur beim Sortiment, sondern auch beim Design hohe Ansprüche zu erfüllen, um italienisches Lebensgefühl zu transportieren", sagte Enilive-Austria-Geschäftsführer Marco Damonte. Enilive Austria betreibt nach eigenen Angaben österreichweit mit 320 Standorten die meisten Tankstellen im Bereich Markentankstellen.

Bella Italia auf 80 Quadratmetern

Bei den DESPAR express-Tankstellenshops gibt es auf bis zu 80 m² ein Lebensmittelsortiment mit rund 1.500 Produkten, das vom Snack zwischendurch bis zu frischen Zutaten für eine gekochte Mahlzeit alles bereithält. Das Sortiment ist auf die Verkaufsfläche optimiert und setzt sich aus internationalen Markenartikeln und hunderten SPAR-und DESPAR-Eigenmarkenprodukten mit Italienschwerpunkt zusammen. Auf die SPAR- und DESPAR-Eigenmarkenprodukte gilt die Supermarktpreisgarantie: das bedeutet, dass alle SPAR Eigen- und Exklusivmarkenprodukte, Obst, Gemüse, Fleisch, Blumen, Singleeis, frisch aufgebackenes Brot und Gebäck genauso günstig wie im SPAR-Supermarkt sind.

Die Pause als italienischer Genussmoment - mit fixem Parkplatz

Im Gastrobereich werden neben den üblichen Snacks und kleinen Speisen auch die beliebten Urlaubsklassiker aus dem Enilive Café-Sortiment – wie Cornetti, Calzone und Panini – angeboten. Das erfolgreiche Lavazza-Kaffeekonzept wird auch bei den DESPAR-Standorten beibehalten und rundet so den Italien-Schwerpunkt ab.

Das moderne Shopdesign erinnert an einen kleinen Supermarkt in Italien. Die neuen DESPAR express-Tankstellenshops überzeugen mit einem modernen, hellen und einladenden Design. Warme Materialien wie Holz, Marmordekor, eine offene Raumgestaltung und klare Linien schaffen eine angenehme Einkaufsatmosphäre – ideal für den schnellen Einkauf unterwegs oder eine kurze Kaffeepause.

365 Tage im Jahr einkaufen zu Supermarktpreisen

Viele DESPAR express-Tankstellenshops haben 7 Tage die Woche, rund um die Uhr geöffnet; auch an Sonn- und Feiertagen. Das ist besonders praktisch für Menschen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten oder für spontane Einkäufe. Kund:innen können dort Lebensmittel, Getränke und Snacks kaufen, wann immer sie wollen.