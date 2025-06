Erdbeeren: Ein Superfood aus heimischem Anbau

Erdbeeren sind mehr als nur eine Sommernascherei – sie sind gesund, vielseitig und schmecken pur genauso gut wie in raffinierten Gerichten. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sie in all ihrer Vielfalt zu genießen – am besten direkt vom Feld auf den Teller.

Mit dem meteorologischen Sommerbeginn startet die Hochsaison für eine der beliebtesten Früchte Österreichs: die Erdbeere. Ob frisch gepflückt vom Feld, im Kuchen oder als raffinierte Beilage im Salat – die kleinen roten Früchtchen bieten nicht nur geschmackliche Höhepunkte, sondern überzeugen auch durch ihren gesundheitlichen Nutzen.

Erdbeeren bestehen zu etwa 90 Prozent aus Wasser und sind dabei kalorienarm – 100 Gramm bringen es gerade einmal auf rund 32 Kalorien. Was sie jedoch besonders macht, ist ihr hoher Gehalt an Vitamin C: Bereits eine Handvoll Erdbeeren deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen. Dazu kommen sekundäre Pflanzenstoffe wie Anthocyane, die entzündungshemmend wirken und freie Radikale im Körper neutralisieren können. Salat-Variation: Erdbeeren mit Rucola und Mozzarella, Ziegenkäse oder Schafkäse © Gettyimages × Kreative Erdbeerrezepte

Wer glaubt, Erdbeeren gehörten nur auf den Dessertteller, verpasst kulinarische Möglichkeiten. Neben dem klassischen Erdbeerkuchen oder der Marmelade bieten sich zahlreiche moderne Rezepte an, die überraschend und erfrischend sind: probieren Sie doch mal einen Erdbeer-Rucola-Salat mit Ziegenkäse oder Schafkäse mit Pinienkernen, oder eine Erdbeer-Gazpacho - die fruchtige Variante der kalten spanischen Suppe. Sie sorgt an heißen Tagen für Abkühlung. Regional einkaufen – der Umwelt zuliebeWer Erdbeeren kaufen möchte, sollte auf Regionalität achten. Im Juni sind Erdbeeren in vielen Regionen Österreichs aus heimischem Freilandanbau erhältlich – frischer und umweltschonender geht es kaum. Selbstpflückfelder bieten zusätzlich ein Erlebnis für die ganze Familie.