Endlich! Streaming-Hit "Maxton Hall" - Trailer & Startdatum der 2. Staffel

Ein Teaser stimmt Fans der Teenie-Serie schon jetzt auf viele Gefühle ein.

Die deutsche Serie "Maxton Hall" geht ab dem 7. November in die zweite Staffel.

Mehr zum Thema

Überraschungshit

Ab dann sind die neuen Folgen weltweit bei Prime Video abrufbar. Ein Teaser stimmt Fans der Teenie-Serie schon jetzt auf viele Gefühle ein. Die Serie war 2024 ein Überraschungshit. Auch der Drehort, das sanierungsbedürftige Schloss Marienburg südlich von Hannover, lockte viele Zuschauer an.

Verliebt

Was bisher geschah: Ruby Bell, eine ehrgeizige Schülerin, hat ein Stipendium an der exklusiven Maxton Hall Academy ergattert. Dort begegnet sie James Beaufort, dem reichen, charmanten, aber auch arroganten Schulschwarm.

In der Ankündigung zur zweiten Staffel heißt es nun: "Nach der gemeinsamen Liebesnacht in Oxford und ihrem großen Lebensziel in greifbarer Nähe scheint für Ruby (Harriet Herbig-Matten) alles perfekt zu laufen. Doch ein Schicksalsschlag in James' (Damian Hardung) Familie ändert alles und ausgerechnet James selbst holt sie von Wolke sieben zurück in eine harte Realität. Ruby ist am Boden zerstört." Sie will in ihr altes Leben zurück - aber kann James nicht vergessen.