Taxi-Fahrer in Japan wegen Überfahrens einer Taube festgenommen

Lenker: "Es liegt an den Tauben, den Autos auszuweichen"

Ein Taxi-Fahrer, der absichtlich eine Taube überfahren hat, ist von der Polizei festgenommen worden. Ihm werde ein Verstoß gegen das Wildschutzgesetz vorgeworfen, wie die japanische Zeitung "Mainichi Shimbun" am Dienstag meldete. Der 50-Jährige habe vor einer Ampel in Tokio einen Schwarm Tauben auf der Straße gesehen. Als die Ampel auf Grün schaltete, habe er sofort beschleunigt und sei in die Vögel hineingefahren, hieß es.

'Straßen sind für die Menschen da'

Dabei habe er eine der Tauben überfahren. Bei seiner kürzlichen Festnahme durch die Polizei habe er sich mit den Worten rechtfertigt: "Straßen sind für Menschen da. Es liegt an den Tauben, den Autos auszuweichen", wie das Blatt meldete.