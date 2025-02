Terror-Anschlag in Israel! Mehrere Verletzte bei Auto-Attacke

Bei einem Terrorangriff mit einem Auto gibt es im Norden Israels mehrere Verletzte.

Terror-Schock in Israel. Bei einem Anschlag mit einem Auto in der Nähe von Pardes Hanna sollen mindestens acht Menschen verletzt worden sein, einer davon schwer. Unter den Opfern sollen sich laut israelischen Medien auch zwei Polizisten befinden.

Der Fahrer raste am Donnerstag mit seinem Wagen zwischen Fußgänger an einer Kreuzung im Süden der Hafenstadt Haifa, wie die Polizei in einer Erklärung mitteilte. Der Attentäter konnte kurz nach dem Angriff festgenommen werden.