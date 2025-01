Terror-Drohung gegen das Münchner Oktoberfest

Islamisten drohen mit Terror-Anschlag auf Oktoberfest

Anhänger der radikalen Terrormiliz "Islamischer Staat - Provinz Khorasan" (ISPK oder englisch ISKP) haben in Chats und auf sozialen Medien zu Anschlägen in Europa aufgerufen. Dabei wird als konkretes Ziel auch die Wiener Ballsaison angeführt.



Bei dem Posting sieht man ein Sujet mit einer Hand auf schwarzem Hintergrund, die eine Waffe auf den Betrachter richtet. Dabei finde sich eine Art Top-Ten-Liste mit Anschlagszielen, die mit einem roten Fadenkreuz markiert seien, darunter der Karneval von Venedig, die Filmfestspiele in Cannes, der St. Patrick's Day in Irland, die Wiener Ballsaison und auch das Münchner Oktoberfest.

In Deutschland nimmt man die Drohung angesichts der letzten Anschläge (etwa in Magdeburg) ernst. „Wir sind in einer Zwickmühle, wir wollen natürlich keine Panik erzeugen, müssen aber ehrlich warnen, denn die Gefahr eines Terror-Anschlags bleibt unvermindert hoch“, so ein Staatsschützer in der BILD. „Man muss leider sogar sagen, nach den jüngsten Anschlägen ist die Wahrscheinlichkeit sogar weiter gestiegen.“