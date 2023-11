Terrorzelle der Hisbollah in Brasilien enttarnt

Die Terroristen sollen Anschläge auf israelische und jüdische Ziele geplant haben.

Die Polizei in Brasilien hat nach Angaben von Israels Geheimdienst die Mitglieder einer Terrorzelle der libanesischen Hisbollah festgenommen. Sie sei von der Schiitenmiliz betrieben worden, um Anschläge auf israelische und jüdische Ziele zu verüben, teilte der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad am Mittwoch mit, der nach eigenen Angaben an der Operation beteiligt war.

Demnach soll es sich um ein "umfangreiches Netzwerk" der Hisbollah gehandelt haben, das auch in weiteren Ländern operierte. Nach Angaben der brasilianischen Bundespolizei zielte die landesweite Operation darauf ab, "terroristische Handlungen zu unterbinden und Beweise für eine mögliche Rekrutierung von Brasilianern zur Durchführung extremistischer Tätigkeiten im Land zu erhalten".

Den Angaben zufolge wurden zwei vorläufige Haftbefehle und elf Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse in den Bundesstaaten Minas Gerais, São Paulo und dem Bundesdistrikt Brasília erlassen. Die Personen müssten sich wegen der Gründung einer terroristischen Vereinigung oder des Beitritts zu einer solchen und wegen der Vorbereitung terroristischer Handlungen verantworten, hieß es. Die Höchststrafe dafür beträgt laut Polizei 15 Jahre und 6 Monate Gefängnis.

Anschläge geplant

Auch brasilianische Medien berichteten, dass Anschläge auf die jüdische Gemeinschaft geplant worden sein sollen. Die zentrale Organisation der jüdischen Gemeinden in Brasilien, Conib, äußerte auf der Plattform X (Twitter) "große Besorgnis". "Der Terrorismus in all seinen Erscheinungsformen muss von der gesamten brasilianischen Gesellschaft bekämpft und abgelehnt werden."

In Südamerika leben Millionen Bürger mit syrischen und libanesischen Wurzeln. Schon seit über 30 Jahren ist die Hisbollah vor allem im Dreiländereck Paraguay, Argentinien, Brasilien sehr aktiv, wie aus Geheimdienstinformationen hervorgeht.

Die Hisbollah ist wie die im Gazastreifen herrschende Hamas mit dem Iran verbündet, der Israel als Erzfeind ansieht. Seit Beginn des Gaza-Kriegs kommt es auch an der israelischen Grenze zum Libanon immer wieder zu gewalttätigen Konfrontationen zwischen Israel und der Hisbollah.