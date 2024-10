Tochter von Hollywood-Legende Clint Eastwood verhaftet

Große Aufregung in Hollywood. Bei der Tochter von Schauspiel-Legende Clint Eastwood klickten die Handschellen.

Clint Eastwoods Tochter Francesca wurde verhaftet, nachdem sie am Samstagabend in Los Angeles in einen Streit mit ihrem Freund geraten war. Die 31-Jährige, deren Mutter Schauspielerin Frances Fisher ist, fuhr mit ihrem Partner durch Beverly Hills, als sie in einen verbalen Streit gerieten, das berichtet das Newsportal TMZ. Kurz darauf soll die Eastword handgreiflich geworden sein.

Der attackierte Freund sah keine andere Möglichkeit, sich zu wehren, und rief umgehend die Polizei. Auf dem Revier angekommen, sollen die Verletzungen ihres Freundes klar sichtbar gewesen sein. In weiterer Folge wurde Eastwood wegen häuslicher Gewalt verhaftet.

Die 31-Jährige ist seit 2017 mit Alexander Wraith liiert. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, allerdings ist unklar, ob es sich bei dem Opfer um ihn handelt.