Todes-Drama in Ryanair-Maschine: Trauer um Giuseppe (33)

Der frisch verheiratete Italiener sollte bald Vater werden

Drama an Bord eines Inlandsflugs in Italien: Wenige Minuten nach dem Start in Turin ist am Mittwoch ein 33 Jahre alter Passagier an Bord einer Ryanair-Maschine gestorben. Das Flugzeug machte nach Angaben des Flughafens sofort wieder kehrt - für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Die Maschine war auf dem Weg vom norditalienischen Turin in die Stadt Lamezia Terme im Süden des Landes.

Nun wurden die dramatischen Umstände des Vorfalls bekannt. Beim Todesopfer handelt es sich um den 33-jährigen Giuseppe Stilo. An Bord war auch seine Frau – das frisch vermählte Paar saß aber nicht nebeneinander. Während Giuseppe weit vorne saß, hatte seine schwangere Frau einen Platz weit hinten.

Giuseppes Frau ist im fünften Monat schwanger © Instagram ×

Seine Frau erlitt einen Schock

Der werdende Vater klagte nach dem Start über Übelkeit und verlor dann plötzlich das Bewusstsein. Der Pilot drehte sofort um und landete nach 36 Minuten schon wieder. Der Notarzt habe aber nur noch den Tod des Passagiers feststellen können.

Die Ehefrau wusste zu diesem Zeitpunkt lediglich, dass es einen medizinischen Notfall an Bord gab, aber nicht, dass ihr Mann betroffen war. Sie erlitt einen Schock in ein Krankenhaus gebracht werden.