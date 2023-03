Tödliches Marburg-Fieber in Tansania ausgebrochen

Im ostafrikanischen Tansania ist ein Ausbruch des lebensgefährlichen Marburg-Fiebers bestätigt worden.

Fünf Menschen seien bisher im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Virus gestorben, teilte Tansanias Gesundheitsministerin Ummy Mwalimu am Dienstag mit. Insgesamt seien acht Infektionen bekannt.

"Es gibt keinen Grund, in Panik zu geraten. Wir haben alles, was wir brauchen, um Infektionskrankheiten zu kontrollieren", sagte die Ministerin. Der Ausbruch sei unter Kontrolle und konnte auf die Region Kagera im Nordwesten des Landes beschränkt werden.

Mit dem Ebola-Erreger verwandt

Das mit dem Ebola-Erreger verwandte Virus ruft Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Erbrechen, Durchfall und Blutungen hervor und kann zum Tod führen. Das Virus ist nach der deutschen Stadt Marburg benannt, weil sich dort 1967 Laborangestellte mit dem bis dahin nicht bekannten Virus bei Versuchsaffen infizierten. Vermutet wird, dass das Virus von Flughunden stammt, die mit Fledermäusen verwandt sind. Menschen stecken sich durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten Infizierter an. Bereits vor gut einem Monat bestätigte die Weltgesundheitsorganisation einen Ausbruch des Marburg-Fiebers in Äquatorialguinea in Westafrika.