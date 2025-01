Top-Arzt will Krebswarnung auf alkoholischen Getränken

Der Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes der USA, Dr. Vivek Murthy, fordert strengere Richtlinien für Alkohol.

Der oberste US-Arzt Dr. Vivek Murthy will, wie bei Zigaretten-Packungen hierzulande, auch Krebswarnungen für alkoholische Getränke. Denn, so der Mediziner gegenüber "New York Times", Alkohol gilt als dritthäufigste vermeidbare Ursache für Krebs – davor kommen Tabak und Übergewicht.

Mehrere Studien würden zeigen, dass Alkohol mindestens sieben Krebsarten, darunter Brust- und Darmkrebs, begünstigen könne. Bereits geringer Alkoholkonsum wird mit einem höheren Krebsrisiko in Verbindung gebracht.

Strengere Richtlinien gefordert

Dr. Murthy sagt: "Viele Menschen nehmen an, solange sie innerhalb der Grenzen der aktuellen Richtlinien trinken, gebe es kein Risiko für ihre Gesundheit oder ihr Wohlbefinden." Er fügt hinzu: "Die Daten unterstützen das nicht in Bezug auf das Krebsrisiko."