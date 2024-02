Top-Experte: Wenn DAS passiert, gewinnt Putin

Militär-Experte Gustav Gressel entwarf drei Szenarien, wie sich der Ukraine-Krieg in diesem Jahr entwickeln könnte.

Der Ukraine-Krieg dauert mittlerweile schon fast zwei Jahre – ein Ende ist bisweilen nicht in Sicht. Der renommierte Militärexperte Gustav Gressel (45) vom „European Council on Foreign Relations“ hat nun drei Szenarien entworfen, wie sich der Krieg in den nächsten Monaten entwickeln könnte.

Falls Trump gewinnt

Vor allem das „negative Szenario“ ist dabei beängstigend. Die USA sind der wichtigste Unterstützer Kiews in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg - vor allem im militärischen Bereich. Allerdings könnten innenpolitischer Querelen weitere Rüstungshilfen für Kiew blockieren. Sollte Trump der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden, so würde die US-Debatte immer feindlicher gegenüber der Ukraine werden, so der Experte.

Die Europäer liefern zwar weiter Waffen, „verfügen aber nicht über die Produktionskapazitäten und Reserven, um die USA zu ersetzen“, so Gressel. Auf dem Schlachtfeld macht sich das schnell bemerkbar. „Ende 2024 sind die meisten ukrainischen Brigaden müde und erschöpft“, den Russen gelingen immer mehr Durchbrüche.

Falls Trump dann im November wirklich die US-Wahlen gewinnen könnte, droht ein weiteres Beben. „Europa gerät in Panik, und viele europäische Hauptstädte stoppen die Waffen-Lieferungen“, so der Experte. „Der Krieg in der Ukraine wird von den meisten im Westen als verloren angesehen, obwohl die Ukraine selbst weiter gegen alle Widrigkeiten kämpft.“

Dramatische Folgen

Die Folgen wären dramatisch: Millionen Ukraine würden in die EU flüchten. „Die Kosten, die den Europäern durch die Aufnahme von Flüchtlingen entstehen, übersteigen bei Weitem die Kosten für die militärische Unterstützung Kiews“, so Gressel.

Der Experte hat aber auch ein „positives Szenario“ entworfen. Falls sich Nikki Haley doch noch gegen Trump durchsetzt, könnte auch die Stimmung in den USA wieder Ukraine-freundlicher werden. Kiew würde weiterhin mit Waffen unterstützt und könnte am Schlachtfeld weiter bestehen.