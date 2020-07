Touristen filmen Drogen-Lieferung am Strand

Schockierende Szenen spielten sich mitten an einem beliebten spanischen Strand ab.

Urlauber an der spanischen Costa del Sol staunten nicht schlecht, als am Traumstrand in der Nähe von Marbella mitten am Tag Drogenkuriere mit einem Schnellboot anlegten. Mehrere Männer übergaben riesige Mengen an Cannabis und Marihuana an Mittelsmänner, welche die Drogen dann in bereits wartenden Lastwagen wegbrachten.

© Screenshot

Ein Tourist aus England nahm die schockierenden Szenen auf. Eine Frau hört man auf Englisch sagen: "Drogenkonsum mitten am Tag, was zum Teufel", während andere Urlauber fassungslos die Drogenübergabe beobachteten.

© Screenshot

In der Gegend um Estepona kam es bereits mehrfach zu solchen Szenen. Letzten September machte eine Lieferung international Schlagzeilen, nachdem Touristen von den Kurieren bedroht wurden.