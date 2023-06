× Touristen-U-Boot auf Weg zu Titanic verschollen

Derzeit läuft eine Suchmission, um das U-Boot wiederzufinden. Noch ist unklar, wie viele Touristen sich an Bord befanden.

Ein U-Boot, mit dem Touristen das Wrack der Titanic besichtigen sollten, ist im Atlantik verschwunden. Die Küstenwache von Boston sagte gegenüber "BBC", dass derzeit eine Such-Operation laufe, das U-Boot wiederzufinden. Noch ist unklar, wie viele Touristen sich an Bord befanden.

Ein Unternehmen an der US-Ostküste soll laut Medienberichten Tauchgänge für Abenteuerlustige für rund 250.000 US-Dollar (aktuell 229.000 Euro) zur Titanic anbieten.

Boot der Firma "Ocean Gate"

Bei dem verschollenen U-Boot handelt es sich vermutlich um ein Boot der Firma "Ocean Gate". Dessen U-Boot mit dem Namen "Titan" kann eine Tiefe von 4.000 Metern erreichen und bis zu fünf Personen befördern.

Hochauflösende 3D-Bilder vom Titanic-Wrack

So sehen die kleinen U-Boote aus, die Touristen bis zum Wrack der Titanic bringen.

Die Titanic liegt in einer Tiefe von 3.800 Metern auf dem Grund des Ozeans. Die Küste der kanadischen Insel Neufundland ist etwa 600 Kilometer entfernt. Das als unsinkbar gegoltene Schiff sank im Jahr 1912 auf seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York. Von den 2.200 Personen, die sich an Bord des damals größten Schiffs der Welt befanden, starben mehr als 1.500.

