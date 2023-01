× Trans-Lehrerin soll keine XXL-Brüste mehr tragen

Sind ihre Riesenbrüste zu groß für die Schule? Lehrerin Kayla Lemieux sorgt mit riesigen Brustprothesen für Aufregung in Kanada.

Kanada. Kayla Lemieux unterrichtet Werken an der Trafalgar High School in Oakville (Bundesstaat Ontario). Dabei trägt die Trans-Frau auch im Unterricht ihre überdimensionierten Brustprothesen. Eltern und Schüler hatten sich über die Trans-Frau beschwert. Jetzt sollen ihr die Riesenprothesen verboten werden.

Der Schulaufsichtsrat hat den Mitarbeitern auf Druck des Bildungsministers von Ontario befohlen, eine Kleiderordnung zu entwickeln, die "professionellen Standards" entspricht. "Ich glaube, unsere grundlegende Position ist, dass Mitarbeiter höchsten Anforderungen entsprechen müssen, wenn sie vor Kindern stehen", sagte Minister Stephen Lecce.

Beschwerde-Schreiben

Lemieux' riesigen Brustprothesen mit den deutlich betonten Brustwarzen würden "Frauen und die Bildungserfahrung verspotten", hieß es nun in einem Beschwerde-Schreiben mehrerer Eltern und Schüler. Andere befürchteten, dass die Prothesen beim Werken ein Sicherheitsrisiko sein könnten. Lemieux selbst hat sich bisher nicht zu den Beschwerden geäußert.

© Twitter

© Twitter

© TikTok ×

Noch im September hat sich der Schulaufsichtsrat hinter die Trans-Frau gestellt. "Kayla Lemieux ist eine ausgesprochen gute Lehrerin", sagte die Vorsitzende Margo Shuttleworth. Damals befragte die "Toronto Sun" mehrere Schüler, was sie vom Auftreten Lemieux' halten. "Ich bin damit einverstanden. Ich weiß, dass einige meiner Freunde sich damit etwas unwohl fühlen. Aber ich denke, Frau Lemieux sollte sich so ausdrücken können, wie sie will", sagte etwa einer der Schüler.

Eine Mutter sprach über Kayla Lemieux in der männlichen Form: "Er geht ein bisschen zu weit. Für sich einzustehen, ist schon in Ordnung. Aber so etwas im Klassenzimmer zu tragen … Ich habe Bedenken."