× Mann stirbt durch ''hirnfressende Amöbe''

Südkorea. Die südkoreanische Behörde für Seuchenkontrolle und -prävention meldete am Montag den ersten Todesfall, der durch Naegleria fowleri, auch bekannt als "hirnfressende Amöbe", verursacht wurde. Ein Südkoreaner, ein Mann um die 50 Jahre, starb nach der Rückkehr von einem viermonatigen Aufenthalt in Thailand, wie "The Korea Herald" berichtet.

Gentests bestätigten, dass der Erreger, den er in sich trug, zu 99,6 Prozent mit dem eines Meningitis-Patienten aus dem Ausland übereinstimmte, der von der "hirnfressenden Amöbe" befallen worden war. Dies ist die erste bekannte Infektion in Südkorea mit der Krankheit, die erstmals 1937 in Virginia (USA) gemeldet wurde.

So gelangt die Amöbe in den menschlichen Körper.

Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich. Dennoch empfiehlt die Behörde, in den Regionen und Stadtvierteln, in denen die Krankheit festgestellt wurde, nicht zu baden.

Naegleria fowleri ist ein einzelliger Organismus, der im Boden und in warmen Gewässern wie Quellen, Seen und Flüssen auf der ganzen Welt lebt. Die Amöbe gelangt durch Einatmen über die Nase in den Körper und wandert zum Gehirn.

Frühsymptome sind Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit und Erbrechen, später dann Kopfschmerzen, Fieber, Erbrechen und Nackensteife. Die Inkubationszeit beträgt zwischen zwei und 15 Tagen.