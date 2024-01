Trotz Krieg: Ukraine baut heuer 4 neue Atomreaktoren

Die Ukraine will trotz des Krieges noch im Sommer oder Herbst mit dem Bau von vier neuen Atomreaktoren beginnen

Das Land wolle damit die durch die russische Invasion verlorenen Energiekapazitäten kompensieren, sagt Energieminister German Galuschtschenko der Nachrichtenagentur Reuters. Zwei der Reaktorblöcke würden auf russischer Technik basieren, die aus Bulgarien importieren werden solle.

Bei den beiden anderen werde westliche Technologie des US-Kernkraftwerkbauers Westinghouse verwendet. Alle vier Reaktoren sollen im AKW Chmelnyzkyj im Westen der Ukraine gebaut werden. Der Zeitplan ist ehrgeiziger als die bisherigen Pläne, bei den nicht von einem gleichzeitigen Baubeginn in diesem Jahr die Rede war.

Derzeit decken drei Kernkraftwerke in den von der Ukraine kontrollierten Gebieten mehr als 55 Prozent des Strombedarfs. Die Ukraine will den Sektor aber ausbauen, um den Verlust des AKW Saporischschja auszugleichen. Das größte Atomkraftwerk in Europa wurde von russischen Truppen erobert.