Trump droht Geiselnehmern im Gazastreifen mit "Hölle"

Der designierte US-Präsident Donald Trump fordert ultimativ die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln.

"Sollten die Geiseln nicht vor dem 20. Jänner 2025 freigelassen werden, dem Tag, an dem ich stolz das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten antrete, wird im Nahen Osten die Hölle los sein, auch für diejenigen an der Macht, die diese Gräueltaten an der Menschlichkeit verübt haben", schreibt er in sozialen Medien.

Es wird angenommen, dass etwa die Hälfte der im Gazastreifen festgehaltenen 101 ausländischen und israelischen Geiseln am Leben ist. Die radikal-islamische Hamas fordert als Voraussetzung für eine Freilassung ein Ende des Krieges und den vollständigen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen.