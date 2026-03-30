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Trump droht Iran: Werden "alle Kraftwerke und Ölquellen vernichten"

Krieg in Nahost

Trump droht Iran: Werden "alle Kraftwerke und Ölquellen vernichten"

30.03.26, 13:34
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US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit einer großflächigen Zerstörung der Energieinfrastruktur. Sollte keine Einigung erfolgen, will der US-Präsident Kraftwerke und Ölquellen gezielt angreifen lassen.

US-Präsident Donald Trump sorgt mit einer massiven Drohung gegen das iranische Regime für Aufsehen. Auf seinem sozialen Medium "Truth Social" stellte Trump klar, dass die USA zwar aktuell "ernsthafte Gespräche" führen, die Geduld in Washington jedoch am Ende sei. Ziel der Verhandlungen sei es, den Krieg endgültig zu beenden. 

Trotz der harten Worte berichtet der US-Präsident von "großen Fortschritten", die bereits erzielt worden seien. Trump betonte in seinem Beitrag, dass man sich in einem intensiven Austausch mit dem befinde, was vom aktuellen Iran-Regime noch übrig sei.

Trump-Posting
© Truthsocial/@realDonaldTrump
 

Trump: "Falls aus irgendeinem Grund nicht bald eine Einigung erzielt wird und falls die Straße von Hormus nicht umgehend wieder für den Verkehr freigegeben wird, werden wir unseren angenehmen 'Aufenthalt' im Iran beenden, indem wir alle Kraftwerke, Ölquellen und die Insel Charg (und möglicherweise alle Entsalzungsanlagen!), die wir bisher bewusst nicht angegriffen haben, sprengen und vollständig zerstören."

"Dies wird eine Vergeltung für unsere vielen Soldaten und andere sein, die der Iran während der 47-jährigen Schreckensherrschaft des alten Regimes massakriert und getötet hat", so Trump in seinem Posting.

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