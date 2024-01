Trump erklärt drastischen Gewichtsverlust

Ex-US-Präsident Donald Trump (77) bricht sein Schweigen über den drastischen Gewichtsverlust.

Derzeit läuft die Kandidatur für die US-Präsidentenwahl, die am 5. November 2024 über die Bühne gehen wird. Die Kandidaten stehen mitten im Wahlkampf. Das bedeutet viele Reisen, wenig Schlaf, zahlreiche öffentliche Auftritte – das hinterlässt bei den Protagnisten Spuren. So offenbar auch bei Ex-US-Präsident Donald Trump, der sich erneut um das höchste politische Amt in den USA bewirbt. Was zuletzt auffiel war Trumps drastischen Gewichtsverlust. Der umstrittene Ex-Präsident steht im Fokus von Spekulationen um seinen körperlichen Zustand.

So sorgte auch Trumps Gang für Getuschel im US-Wahlkampf. Er zog das rechte Bein auffällig hinterher, als er vor dem Iowa-Caucus Pizzaschachteln in ein Feuerwehrhaus trug. Nicht zum ersten Mal wirkte Trump beim Gehen etwas instabil. Auch beim Reden häufen sich bei Wahlkampfauftritten Patzer: Trump bringt – wie Biden oft vorgeworfen wird – Personen und Ortsnamen durcheinander.

So erklärt Trump seinen drastischen Gewichtsverlust

Donald Trump hat sich jetzt zum ersten Mal zu seinem Gewichtsverlust im Interview mit "Fox News" geäußert. Über seinen Gesundheitszustand wurde dabei nicht gesprochen - Trump erklärte, dass er aufgrund des Arbeitspensums schlicht keine Zeit habe zu essen. Er habe das ideale "Kampfgewicht", so Trump. Seit dem Beginn seiner Präsidentschafts-Kampagne habe er 7 bis 9 Kilo verloren, sagt der Ex-Präsident gegenüber dem TV-Sender.

Trump: "Ich war so beschäftigt, dass ich nur wenig essen konnte. Ich kann mich nicht wie eine normale Person hinsetzen und essen. Für mich ist das ein bisschen härter", erklärt der 77-jährige Politiker.