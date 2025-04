Trump feuert NSA-Chef Timothy Haugh

Auch seine Stellvertreterin muss ihren Posten räumen

Die "Washington Post" berichtet unter Berufung auf Regierungskreise von der Entlassung des Direktors der Nationalen Sicherheitsbehörde NSA in den USA. Neben Timothy Haugh, der auch Leiter des US Cyber Command ist, musste der Zeitung zufolge offenbar auch seine Stellvertreterin bei der NSA, Wendy Noble, ihren Posten räumen. Noble wurde auf eine Stelle im Büro des Unterstaatssekretärs für Nachrichtendienste im Pentagon versetzt, so die Post.

Die NSA ist Teil des US-Verteidigungsministeriums. Der stellvertretende Leiter des US-Cyberkommandos, William Hartmann, wurde zum amtierenden NSA-Direktor ernannt, und Sheila Thomas, die Geschäftsführerin der NSA, zu seiner Stellvertreterin, schrieb die Zeitung weiter. Das Pentagon und das Weiße Haus reagierten nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme.