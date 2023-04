Bayern holen sich in Wolfsburg Tabellenführung zurück Der FC Bayern München feiert beim VfL Wolfsburg einen 4:2-Sieg und übernimmt wieder die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga. Der SV Werder Bremen hat am Sonntag in der 19. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga einen 2:0-Auswärtserfolg beim VfB Stuttgart gefeiert.