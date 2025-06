Trump: "Ich könnte Musk verzeihen, aber …"

US-Präsident Donald Trump reagiert auf das Friedensangebot von Elon Musk.

Wie berichtet, bemüht sich Tech-Milliardär Elon Musk um Beruhigung in seiner Fehde mit US-Präsident Donald Trump. "Ich bedauere manche meiner Posts über Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche. Sie sind zu weit gegangen", schrieb Musk am Mittwoch auf X. Trump ließ daraufhin mitteilen, er wisse dies zu schätzen. Der US-Präsident hatte seinem früheren Berater in den vergangenen Tagen mit "ernsthaften Konsequenzen" gedroht.

Der US-Präsident habe Musks Bedauern zur Kenntnis genommen, sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt: "Er weiß dies zu schätzen."

Trump selbst äußerte sich in einem am Mittwoch ausgestrahlten Podcast über die Fehde mit Musk. „Ich war wirklich überrascht, dass das passiert ist“, so Trump, er sei aber „nicht nachtragend“.

„Als er [Musk] das tat, war ich nicht sehr erfreut. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ich glaube, dass er sich sehr schlecht fühlt, weil er das gesagt hat“, so Trump im Gespräch mit der Kolumnistin Miranda Devine.

"Keine Vorwürfe"

Er sei zwar „enttäuscht“, aber so ein Streit komme vor, so Trump weiter. „Ich mache ihm keine Vorwürfe“. Auf die Frage, ob er Musk verzeihen könnte, antwortete der US-Präsident: „Ich glaube, ich könnte es. Aber meine einzige Aufgabe jetzt ist es, das Land wieder in Ordnung zu bringen.“

Laut einem Bericht der "New York Times" folgten Musks Äußerungen auf ein Telefonat mit Trump am späten Montagabend. Auch Vizepräsident JD Vance und Trumps Stabschefin Susan Wiles bemühten sich demnach darum, in dem Streit zwischen den einstigen Verbündeten zu vermitteln.

Verbaler Schlagabtausch in der vergangenen Woche

Der reichste Mann der Welt ließ in seinem Onlinedienst X allerdings offen, auf welchen Teil seiner Kritik er sich bezog. Vergangene Woche lieferten sich Trump und Musk einen heftigen Schlagabtausch, nachdem der reichste Mann der Welt Trumps Steuer- und Ausgabengesetz als "ekelhafte Abscheulichkeit" bezeichnet hatte.

Musk hatte auch erklärt, dass Trump ohne seine Unterstützung die Präsidentenwahl im vergangenen November nicht gewonnen hätte und rückte ihn auch in die Nähe des Missbrauchsskandals um Jeffrey Epstein. Der Präsident sagte, sein ehemaliger Verbündeter habe "den Verstand verloren" und thematisierte die milliardenschweren Regierungszuwendungen für Musks Unternehmen, darunter die Raumfahrtfirma SpaxeXSpaceX. Am Samstag erklärte Trump, er habe mit Musk abgeschlossen.