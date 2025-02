Trump kündigt Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte an

US-Präsident Donald Trump eskaliert weiter in seiner Handelspolitik: Er werde am Montag Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminium-Einfuhren in die USA verhängen.

Das kündigte er vor Reportern an Bord der Regierungsmaschine Air Force One am Sonntag (Ortszeit) an. Der Republikaner hatte während seiner ersten Amtszeit Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium verhängt. Netanyahu bezeichnet Trumps Vorschlag für Gaza als "revolutionär"

Amtierender Premier siegt bei den Parlamentswahlen

Trump: Musk wird Milliarden-Missbrauch bei Behörden aufdecken Später wurden aber mehreren Handelspartnern zollfreie Kontingente gewährt, darunter der Europäischen Union, Großbritannien, Kanada und Mexiko. Trump befand sich auf dem Flug zum Super Bowl - dem US-Football-Finale - nach New Orleans.