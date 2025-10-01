Trump macht überraschenden Rückzieher

Das Weiße Haus hat die Nominierung des von US-Präsident Donald Trump ausgewählten Kandidaten für die Leitung der Behörde für Arbeitsmarktstatistik (BLS) zurückgezogen.

Der Senat habe die entsprechenden Unterlagen aus dem Präsidialamt erhalten, hieß es am Dienstag. Ein Beamter im Weißen Haus lobte nach Angaben des Senders CNN die Leistung des Trump-Kandidaten E.J. Antoni, kündigte jedoch die Nominierung eines anderen Kandidaten an.

Trump hatte die bisherige BLS-Chefin wegen angeblich gefälschter Zahlen entlassen. Die von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannte Erika McEntarfer habe die Arbeitsmarktstatistiken aus politischen Gründen manipuliert, um ihn schlecht aussehen zu lassen, erklärte er, ohne dies zu belegen. Er behauptete lediglich, die Wirtschaft erlebe seit seinem Amtsantritt im Jänner einen "Boom".

Als Nachfolger nominierte der Präsident den konservativen Ökonomen Antoni von der Trump-nahen Heritage Foundation. Antoni hatte in den vergangenen Monaten Trumps politische Maßnahmen stets gelobt und Biden scharf kritisiert. Erfahrung beim Leiten einer Behörde hat er hingegen nicht. Der Nachrichtensender CNN berichtete zudem, Antoni habe sich in einem inzwischen gelöschten Konto im Onlinedienst Twitter (heute X) sexuell abfällig über die frühere Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sowie über sexuelle Minderheiten geäußert und Verschwörungstheorien verbreitet.